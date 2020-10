Covid, la seconda ondata arriva nelle scuole bresciane: 7 nuovi positivi

La giornata di venerdì ha registrato, probabilmente, la prima vera seconda ondata di Coronavirus in Lombardia: 983 nuovi positivi, un dato che spaventa e che sta facendo pensare al governo Conte a nuove drastiche restrizioni, in arrivo con il Dpcm del 15 ottobre.

L'ondata non poteva rimanere fuori dalle scuole, anche quelle bresciane: ieri si registrano ben sette nuovi positivi. Tre sono a Brescia: uno in una classe della primaria "Raffaello Sanzio" (Istituto comprensivo Est 1), uno in una classe di terza delle medie "Marconi", uno al liceo Copernico, sempre in una classe di terza.

Questi invece gli istituti della provincia: elementari di Lograto, con due positivi in una quarta, e le medie Don Raffaelli di Provaglio d'Iseo, dove due fratelli della terza - ma in due differenti classi - sono risultati positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come da prassi, per tutti i compagni è scattata la quarantena di 14 giorni. Dalle materne alle superiori, sono 62 i casi di positività dall'inizio dell'anno scolastico, pari allo 0,03% del totale; un dato in linea con quello nazionale. Gli studenti in isolamento sono in tutto 1.078, a cui si aggiungono altri 73 tra docenti e personale scolastico.