Covid: 34 bresciani contagiati in un giorno, i nuovi casi Comune per Comune

Continua la (lenta) risalita dei contagi, al momento senza alcun effetto significativo sugli ospedali: bene così, anche se siamo soltanto all'inizio di novembre (lo scorso anno, comunque, in Lombardia era già lockdown). Sono 34 i positivi bresciani delle ultime 24 ore, 491 negli ultimi sette giorni con una media di 70 casi al giorno, in aumento dell'1,4% sui sette giorni (domenica era +6,1%, sabato +12,1%) e del 7,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 39 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: la media italiana è di oltre 60.

Covid: la situazione in Lombardia

Sono 294 i positivi in tutta la Lombardia a fronte di più di 42mila tamponi processati (0,8%): lo scorso anno, lo stesso giorno, risultavano 6.318 positivi con 38mila tamponi (16,5%) mentre in ospedale si registrano quasi 500 ingressi in un giorno (e 6.875 pazienti Covid ricoverati), con 117 morti. Ad oggi, con la copertura vaccinale, i pazienti Covid in ospedale sono 394 (lunedì erano 385, domenica 379) di cui 46 in gravi condizioni in terapia intensiva: tra il 90 e il 95% non è vaccinato. Nessun decesso Covid nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 18 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

3 a Bovezzo, Chiari,

2 a Ghedi, Roccafranca,

1 a Carpenedolo, Castelmella, Castenedolo, Coccaglio, Marcheno, Muscoline, Nave, Orzivecchi, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Salò, Sarezzo e Toscolano Maderno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia