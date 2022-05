Covid: 279 bresciani contagiati in 24 ore, i nuovi casi Comune per Comune

Contagi in discesa, anzi in picchiata: sono 279 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 4.801 in sette giorni con una media di 686 casi al giorno, in calo del 7,9% sui sette giorni e del 12% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, in calo, si attesta a quota 385 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 1.985 i nuovi positivi, 37.132 in sette giorni con una media di 5.305 contagi al giorno, in calo dell'8,1% sui sette giorni e dell'11,7% sui sette precedenti.

Stabile ormai da mesi la situazione negli ospedali: all'8 maggio sono 1.134 i pazienti Covid ricoverati (sabato erano 1.165, venerdì 1.185) e di questi 35 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si segnalano infine 22 decessi per coronavirus, con una media mobile di poco inferiore ai 22 morti al giorno negli ultimi sette giorni.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 113 Comuni. Nel dettaglio:

44 a Brescia,

7 a Gambara,

6 a Carpenedolo, Montichiari, Palazzolo,

5 a Calvisano, Cazzago, Concesio, Corte Franca, Desenzano, Pontevico,

4 a Bagnolo Mella, Collebeato, Lonato, Quinzano, Rovato,

3 a Calcinato, Capriano, Castelmella, Darfo, Ghedi, Gottolengo, Monticelli Brusati, Nave, Orzinuovi, Ospitaletto, Pian Camuno, San Felice, Sarezzo, Sirmione, Toscolano,

2 a Angolo, Capriolo, Casto, Cellatica, Chiari, Coccaglio, Corteno Golgi, Dello, Iseo, Leno, Lumezzane, Montirone, Nuvolento, Paderno, Paitone, Paratico, Pisogne, Polpenazze, Poncarale, Provaglio d'Iseo, Roccafranca, Verolanuova, Villa Carcina,

1 a Adro, Alfianello, Barbariga, Bassano Bresciano, Berzo Inferiore, Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Breno, Caino, Calvagese, Capo di Ponte, Castegnato, Castenedolo, Castrezzato, Cigole, Cimbergo, Erbusco, Gavardo, Gianico, Gussago, Isorella, Limone, Lodrino, Lograto, Mairano, Malegno, Milzano, Moniga, Muscoline, Offlaga, Ome, Piancogno, Pezzaze, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prevalle, Remedello, Rodengo, Roè, Roncadelle, Rudiano, Sabbio, Salò, San Gervasio, San Paolo, Sellero, Travagliato, Vallio, Visano, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia