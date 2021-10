Covid: nel Bresciano 31 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Dopo una lunga discesa iniziata ormai un paio di settimane fa, in tutta la Lombardia tornano a salire i ricoveri Covid (anche se di poco, una dozzina in 24 ore): è il dato più significativo della giornata, quando mancano una decina di giorni – era il 15 ottobre – al momento in cui lo scorso anno cominciò a saltare il “banco”, con centinaia di ricoveri al giorno per coronavirus solo in Lombardia, il tentativo del coprifuoco e infine la zona rossa di novembre. Vedremo che succederà.

I numeri della pandemia

Intanto, i numeri (e i grafici, come sempre a fondo pagina): sono 31 i casi bresciani nelle ultime 24 ore, 323 in sette giorni con una media di 46 contagi al giorno, in calo del 4,2% sui sette giorni con l'incidenza che si attesta a quota 26 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 288 i positivi: 2.303 in sette giorni con una media di 329 casi al giorno.

Per quanto riguarda i contagi settimanali, è il dato più basso dal 17 luglio scorso. Gli ospedali: ad oggi sono 417 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (lunedì erano 403, domenica 416) di cui 59 in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 7 i decessi Covid in tutta la regione.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 20 Comuni. Nel dettaglio:

9 a Brescia,

2 a Concesio, Desenzano del Garda, Passirano,

1 a Adro, Caino, Capriano del Colle, Cigole, Esine, Leno, Lonato, Manerbio, Nave, Nuvolento, Piancogno, Pisogne, Pontevico, Pozzolengo, Roncadelle, San Paolo e Sarezzo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia