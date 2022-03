Covid: 521 bresciani contagiati e un morto, i nuovi casi Comune per Comune

I numeri del bollettino Covid di Regione Lombardia diffuso giovedì sera: nel Bresciano sono 521 i nuovi positivi, che diventano 3.460 in sette giorni con una media di 494 contagi al giorno, in calo del 3,9% sui sette giorni (mercoledì era -2,6%, martedì -5,2%) e del 6,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 277 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 4.386 i nuovi positivi, 28.572 in sette giorni con una media di 4.082 casi al giorno, in calo del 2,9% sui sette giorni e del 5,5% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 3 marzo sono 1.041 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 1.078, martedì 1.104) e di questi 90 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si segnalano altri 35 decessi: la media mobile (in calo) è di oltre 31 morti al giorno negli ultimi sette giorni. C'è una vittima anche in provincia di Brescia: abitava a Travagliato.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 131 Comuni. Nel dettaglio: