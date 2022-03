Covid: 369 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Stabile ormai da qualche giorno la curva dei contagi Covid. Il bollettino regionale: sono 369 i nuovi positivi bresciani, 6.941 in sette giorni con una media di 992 casi al giorno, in aumento dello 0,5% sui sette giorni (domenica era +1,7%, sabato +2,2%) e del 2,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 556 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 2.718 i nuovi positivi, 56.594 in sette giorni con una media di 8.805 contagi al giorno, in aumento dello 0,3% sui sette giorni e dell'1% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali: al 28 marzo sono 1.014 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia (domenica erano 972, sabato 950) e di questi 47 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 8 i decessi per coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 94 Comuni. Nel dettaglio:

114 a Brescia,

11 a Montichiari,

10 a Concesio, Rovato,

8 a Gussago, Mazzano, Rezzato, Rodengo Saiano,

7 a Paitone,

6 a Borgosatollo, Desenzano, Nave, San Zeno, Villanuova,

5 a Bedizzole, Castenedolo, Lonato, Ospitaletto, Villa Carcina,

4 a Bione, Bovezzo, Castegnato, Castelmella, Cologne, Nuvolento, Poncarale, Provaglio d'Iseo,

3 a Azzano Mella, Botticino, Calcinato, Calvagese, Capriano, Carpenedolo, Chiari, Coccaglio, Collebeato, Flero, Gavardo, Ghedi, Leno, Montirone, Pisogne, Pontevico, Sarezzo, Sirmione, Trenzano,

2 a Bagnolo Mella, Castelcovati, Cazzago San Martino, Cividate Camuno, Corte Franca, Dello, Edolo, Malegno, Malonno, Marone, Nuvolera, Paderno Franciacorta, Roè Volciano, Roncadelle, Rudiano, San Felice, Torbole Casaglia, Vobarno,

1 a Adro, Bagolino, Barbariga, Breno, Caino, Castrezzato, Cellatica, Erbusco, Fiesse, Gottolengo, Iseo, Lumezzane, Manerbio, Marcheno, Moniga, Monticelli Brusati, Muscoline, Offlaga, Ome, Orzinuovi, Palazzolo, Passirano, Pian Camuno, Puegnago, Remedello, Salò, Seniga, Toscolano Maderno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia