Covid: a Brescia 122 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Un salto indietro di oltre tre mesi: era dal 20 maggio scorso (quando furono 125) che non si registravano così tanti positivi, in provincia di Brescia, in un solo giorno. Sono 122 i contagiati bresciani nelle ultime 24 ore: 477 negli ultimi sette giorni con una media di 68 al giorno, in crescita del 9,7% sui sette giorni (mercoledì era +1,6%, martedì +5,2%) e del 10,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 38 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (ancora la metà, circa, della media nazionale).

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 758 i nuovi positivi: 3.531 negli ultimi sette giorni con una media di 504 casi al giorno, in crescita del 3,7% sui sette giorni (mercoledì era -1,8%, martedì +4,2%) e dell'1,8% sui sette giorni precedenti. Sono 6 i decessi da Covid nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero la situazione è stabile: 381 i pazienti Covid ricoverati in regione, di cui 42 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 52 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia, Carpenedolo,

7 a Bedizzole,

5 a Desenzano, Manerba, Montichiari,

4 a Manerbio, Orzinuovi, Rezzato,

3 a Calvagese, Castelmella, Piancogno,

2 a Botticino, Castenedolo, Castrezzato, Gavardo, Ghedi, Mairano, Ospitaletto, Pozzolengo, Rodengo Saiano, Rovato, Toscolano Maderno, Urago d'Oglio, Vobarno,

1 a Adro, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cazzago San Martino, Coccaglio, Collebeato, Cologne, Corte Franca, Corzano, Darfo Boario Terme, Flero, Gussago, Lonato, Mazzano, Nuvolento, Padenghe, Paratico, Ponte di Legno, Prevalle, Rudiano, San Felice, Torbole Casaglia, Travagliato, Villanuova e Vione.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia