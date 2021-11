Covid: a Brescia 260 positivi e un morto, i contagi Comune per Comune

Continua la lenta ma costante risalita della curva dei contagi, senza scossoni: siamo alla fine di novembre e i positivi al Covid sono ancora pochi, gli ospedali reggono e soprattutto la vita continua senza alcuna restrizione. Nient'altro da dire: viva il vaccino, e avanti così. I numeri del bollettino regionale: 260 contagiati in 24 ore in provincia di Brescia, 1.383 in sette giorni con una media di 198 casi al giorno, in aumento del 3,5% sui sette giorni (mercoledì era +2,7%, martedì +1,1%) e del 6,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 111 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In Lombardia sono 2.302 i positivi, 11.935 in sette giorni con una media di 1.705 casi al giorno, in aumento del 5,2% sui sette giorni (mercoledì era +3,2%, martedì +2,4%) e dell'8,6% sui sette giorni precedenti. Stabili, in lieve rialzo, i ricoveri in ospedale: al 25 novembre sono 814 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (mercoledì erano 801, martedì 803) e di questi 74 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. In tutta la regione sono 12 i decessi per coronavirus, tra cui un bresciano di 85 anni, che abitava a Capriolo.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 84 Comuni. Nel dettaglio:

51 a Brescia,

11 a Concesio,

10 a Orzinuovi,

9 a Chiari,

8 a Desenzano,

5 a Erbusco, Gavardo, Ghedi, Mazzano, Montichiari, Salò, Sarezzo, Toscolano Maderno,

4 a Bedizzole, Carpenedolo, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Lodrino, Nave, Provaglio d'Iseo,

3 a Bovezzo, Capriolo, Casto, Cellatica, Collebeato, Lonato, Palazzolo, Rezzato, Sulzano, Travagliato,

2 a Bagnolo Mella, Botticino, Calcinato, Castelmella, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Flero, Leno, Lumezzane, Manerba, Offlaga, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Paitone, Roncadelle, Sirmione, Trenzano,

1 a Adro, Azzano Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Calvisano, Castenedolo, Castrezzato, Corzano, Dello, Esine, Fiesse, Manerbio, Marcheno, Moniga, Monticelli Brusati, Montisola, Mura, Nuvolera, Ossimo, Passirano, Polpenazze, Pontevico, Prevalle, Remedello, Roccafranca, Rodengo Saiano, Rovato, Sale Marasino, San Zeno, Soiano, Tremosine, Villanuova e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia