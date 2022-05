Covid: 3 morti e 548 contagi in 24 ore, i Comuni più colpiti

Contagi in discesa libera, con variazioni percentuali al ribasso ormai in doppia cifra. Sono 548 i bresciani positivi al Covid nelle ultime 24 ore, 2.859 in sette giorni con una media di 408 casi al giorno, in calo del 12,1% sui sette giorni e del 13,7% sui sette giorni precedenti. L'incidenza scende a quota 229 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 4.330 i nuovi positivi, 22.709 in sette giorni con una media di 3.244 contagi al giorno, in calo del 10,3% sui sette giorni e dell'11,9% sui sette precedenti. In ospedale si contano 785 pazienti Covid ricoverati, di cui 36 in gravi condizioni in terapia intensiva. Infine 6 decessi per coronavirus tra lunedì e martedì, di cui 3 in provincia di Brescia: due vittime in città e una terza a Castegnato.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 141 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

97 a Brescia,

19 a Desenzano,

16 a Montichiari,

12 a Bedizzole,

11 a Concesio, Gardone Valtrompia, Gussago,

10 a Ghedi, Lumezzane, Mazzano,

9 a Villa Carcina,

8 a Bagnolo Mella, Ospitaletto,

7 a Darfo Boario Terme, Nave,

6 a Carpenedolo, Polpenazze, Poncarale, Rovato, Toscolano Maderno,

5 a Botticino, Castelmella, Chiari, Corte Franca, Lonato, Manerbio, Orzinuovi, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Sarezzo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia