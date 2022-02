Covid, morta una donna e 660 nuovi contagi: i Comuni più colpiti dal virus

Curva stabile ma sempre col segno meno: sono 660 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 4.567 in sette giorni con una media di 652 casi al giorno, in calo del 3,3% sui sette giorni (mercoledì era -0,9%, martedì -3,9%) e del 4,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 366 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 5.239 i nuovi positivi, 34.670 in sette giorni con una media di 4.953 contagi al giorno, in calo del 2,5% sui sette giorni e del 3,6% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali: al 24 febbraio sono 1.306 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 1.331, martedì 1.409) e di questi 110 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono segnalate altre 45 vittime: la media mobile sui sette giorni è ora di oltre 41 morti al giorno. C'è anche un decesso Covid in provincia di Brescia: una donna di 92 anni che abitava in città.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 143 Comuni. Questi i più contagiati:

99 a Brescia,

24 a Montichiari,

17 a Ghedi,

16 a Desenzano,

15 a Carpenedolo, Nave,

14 a Leno, Manerbio,

12 a Borgosatollo, Botticino, Chiari,

11 a Travagliato,

10 a Gavardo, Montisola, Rezzato,

9 a Toscolano Maderno,

8 a Calcinato, Capriolo, Lumezzane,

7 a Bagnolo Mella, Collebeato, Concesio, Provaglio d'Iseo, Rovato, Sabbio Chiese,

6 a Bedizzole, Castenedolo, Comezzano Cizzago, Gussago, Palazzolo, San Paolo, Villa Carcina,

5 a Barbariga, Calvisano, Castegnato, Coccaglio, Dello, Isorella, Niardo, Prevalle, Sarezzo, Temù, Vestone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia