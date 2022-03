Covid: altri 1.108 bresciani contagiati in 24 ore, nuovi casi in 167 Comuni

Presto per parlare di quinta ondata Covid, ma la risalita dei contagi è ormai solida realtà: sono ancora 1.108 i positivi bresciani nelle ultime 24 ore, 6.354 in sette giorni (mai così tanti dal 14 febbraio) con una media di 908 casi al giorno, in aumento del 3,5% sui sette giorni (martedì era +4,3%, lunedì +0,7%) e dell'8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza risale a quota 509 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.206 i nuovi positivi, 54.776 in sette giorni con una media di 7.825 contagi al giorno, in aumento dell'1,9% sui sette giorni e del 5,5% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: al 22 marzo sono 987 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 979, lunedì 956) di cui 47 in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sul fronte dei decessi si segnalano altri 15 morti per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, con una media di poco inferiore ai 19 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Nessun decesso tra martedì e mercoledì in provincia di Brescia.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 167 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore: