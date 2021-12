Covid: 844 bresciani contagiati e un morto, i nuovi casi Comune per Comune

Nuovo record di contagi (e di tamponi) in Lombardia: sono quasi 13mila i positivi delle ultime 24 ore, mai così tanti nel 2021, con variazioni percentuali su base settimanale ora pari al 17,3% sui sette giorni e al 35,2% sui sette giorni precedenti (a fondo pagina i grafici relativi al territorio bresciano). Il tasso di positività sui tamponi processati (in tutto oltre 205mila) supera il 6%: inevitabile parlare di quarta ondata, anche per la crescita costante della variante Omicron (che sarà presto dominante), ma ad oggi gli ospedali reggono e non ci sono drammatiche conseguenze nemmeno sul fronte dei decessi (ancora a 4/5 volte meno rispetto a un anno fa, nella fase di crescita della seconda ondata). Avanti così, resistere: e soprattutto, vaccini per tutti.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

In provincia di Brescia sono 844 i nuovi positivi, 4.114 in sette giorni con una media di 588 casi al giorno, in aumento dell'8,3% sui sette giorni (mercoledì era +8,2%, martedì +7%) e del 17,1% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 330 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la regione sono 45 i decessi per coronavirus, di cui uno solo in provincia di Brescia: una donna di 76 anni che abitava a Coccaglio. Il fronte ospedali: al 23 dicembre sono 1.570 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (mercoledì erano 1.516, martedì 1.468) e di questi 162 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 146 Comuni. Nel dettaglio:

147 a Brescia,

40 a Desenzano,

23 a Montichiari,

22 a Travagliato,

17 a Nave,

16 a Gussago, Orzinuovi,

14 a Lumezzane,

13 a Adro, Darfo Boario Terme,

12 a Cazzago San Martino, Concesio, Gavardo, Salò, Vobarno,

11 a Lonato, Mazzano, Ospitaletto, Rovato, Sirmione,

10 a Bagnolo Mella, Flero, Palazzolo, Esine, Toscolano Maderno,

9 a Calcinato, Castenedolo,

8 a Borgosatollo, Castelmella, Paratico, Pontevico,

7 a Bedizzole, Calvagese, Chiari, Rezzato,

6 a Capriano, Carpenedolo, Cellatica, Corte Franca, Ghedi, Leno, Manerba, Marcheno, Puegnago, Rodengo Saiano, Sarezzo,

5 a Bovezzo, Gardone Valtrompia, Villanuova,

4 a Azzano Mella, Capriolo, Castrezzato, Coccaglio, Dello, Gardone Riviera, Odolo, Padenghe, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, Vallio Terme, Vestone,

3 a Calvisano, Erbusco, Iseo, Manerbio, Marone, Moniga, Passirano, Pavone Mella, Polpenazze, Poncarale, Quinzano, Roncadelle, Sale Marasino, San Zeno, Serle, Torbole Casaglia, Villa Carcina,

2 a Alfianello, Artogne, Bagolino, Berlingo, Castegnato, Castelcovati, Collebeato, Fiesse, Gambara, Idro, Isorella, Mairano, Monticelli Brusati, Muscoline, Nuvolera, Paderno Franciacorta, Paitone, Preseglie, Prevalle, Roccafranca, Roè Volciano, San Felice, San Paolo, Sulzano, Trenzano, Verolanuova, Villachiara,

1 a Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Borno, Brandico, Caino, Capo di Ponte, Casto, Cerveno, Cividate Camuno, Cologne, Comezzano Cizzago, Irma, Lograto, Maclodio, Malegno, Milzano, Montirone, Mura, Niardo, Nuvolento, Ome, Orzivecchi, Pian Camuno, Piancogno, Pezzaze, Pontoglio, Sabbio Chiese, San Gervasio, Soiano, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Verolavecchia, Visano e Zone.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia