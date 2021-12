Covid: altri 476 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Incidenza da zona rossa, anche in provincia di Brescia: con i dati dell'ultimo bollettino si attesta a quota 257 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Ma all'incremento costante dei contagi non segue (almeno per ora) altrettanta ospedalizzazione (e nemmeno i decessi), come invece era stato per le ondate precedenti. Il motivo è presto detto: è merito del vaccino. Quindi, con la variante Omicron ormai alle porte, non perdiamo altro tempo: continuiamo a vaccinarsi. Un appello ai renitenti della prima dose: che facciano uno sforzo per la collettività. E avanti con i richiami: è l'unico modo per resistere, mancano tre mesi alla primavera.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I numeri di domenica segnalano 458 bresciani positivi, 3.203 in sette giorni con una media di 458 casi al giorno, in aumento del 3,1% sui sette giorni (sabato era +3,5%, venerdì +6,5%) e del 6,8% sui sette giorni precedenti. In Lombardia sono 5.397 i positivi, 32.344 in sette giorni (mai così tanti dalla seconda metà di marzo) con una media di 4.621 contagi al giorno, in aumento del 7% sui sette giorni e del 15% sui sette giorni precedenti.

E' più intensa la risalita della curva a livello regionale che provinciale. Nella settimana appena conclusa in Lombardia si è registrato il 66,5% in più dei positivi della precedente (dal 6 al 12 dicembre, erano 19.423 i positivi totali); nel Bresciano la crescita è del 35,7% rispetto ai 2.360 positivi della settimana dal 6 al 12 dicembre. I numeri, comunque, risentono del doppio giorno di festa di quella settimana, che di fatto ha abbassato i contagi su base settimanale.

Sono 18 i decessi per Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. Gli ospedali ancora reggono: al 19 dicembre sono 1.385 i pazienti Covid ricoverati (sabato erano 1.377, venerdì 1.340), e di questi 160 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 112 Comuni. Nel dettaglio:

103 a Brescia,

17 a Montichiari,

15 a Desenzano,

14 a Ospitaletto,

11 a Rezzato,

10 a Darfo Boario Terme, Salò,

9 a Gussago,

8 a Castelmella, Prevalle, Torbole Casaglia,

7 a Castenedolo,

6 a Ghedi, Lonato,

5 a Bagnolo Mella, Borgosatollo, Calvagese, Castegnato, Chiari, Lumezzane, Mazzano, Padenghe, Rodengo Saiano, Rovato, Sarezzo, Sirmione, Travagliato,

4 a Bovezzo, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Concesio, Gavardo, Mairano, Nave, Nuvolento, Orzinuovi, Palazzolo, Pozzolengo, Puegnago, Sabbio Chiese, San Zeno, Toscolano Maderno, Villa Carcina, Vobarno,

3 a Bassano Bresciano, Botticino, Collebeato, Corte Franca, Iseo, Leno, Manerba, Nuvolera, Villanuova,

2 a Adro, Bedizzole, Capo di Ponte, Cazzago San Martino, Erbusco, Flero, Gambara, Gottolengo, Isorella, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Monticelli Brusati, Muscoline, Passirano, Poncarale, Pontevico, Roncadelle, Serle, Vallio Terme, Vestone,

1 a Acquafredda, Angolo Terme, Artogne, Borgo San Giacomo, Brione, Caino, Capriano, Capriolo, Casto, Cellatica, Corteno Golgi, Gianico, Idro, Limone, Lograto, Montirone, Paderno Franciacorta, Paitone, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze, Pompiano, Pontoglio, Pralboino, Quinzano, Roccafranca, Roè Volciano, Rudiano, San Gervasio, San Paolo, Treviso Bresciano, Verolanuova e Visano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia