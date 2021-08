Covid, 42 contagi in un giorno: i nuovi casi Comune per Comune

La curva è in discesa anche in provincia di Brescia, ormai da un paio di giorni: ma nel mezzo c'è stato il Ferragosto, che con i suoi pochi, pochissimi tamponi processati potrebbe aver sballato il dato su base settimanale (ovvero, i contagi negli ultimi sette giorni rispetto ai sette giorni precedenti: il modo più efficace, come ci insegna Pillole di Ottimismo, per sapere come sta evolvendo la pandemia). Ma per ora, bene così: si attendono conferme o smentite della discesa entro pochi giorni.

In provincia di Brescia sono 42 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: 412 negli ultimi sette giorni, con una media di 59 nuovi casi al giorno, in calo del 7,8% sui sette giorni (lunedì era -1,5%, domenica -5,8%) e del 9,2% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 33 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. I grafici, come sempre, a fondo pagina.

La situazione in Lombardia

In Lombardia sono 374 i nuovi positivi, 3.629 negli ultimi sette giorni con una media di 518 casi al giorno, in calo del 4,1% sui sette giorni (lunedì era -1,6%, domenica -7,3%) e del 5,7% sui sette giorni precedenti. Sul fronte ospedaliero, il saldo quotidiano registra otto ricoverati in più: ad oggi sono 359 i pazienti Covid in ospedale in tutta la regione, di cui 39 in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 28 Comuni. Nel dettaglio:

5 a Brescia,

3 a Borgosatollo, Castrezzato, Chiari,

2 a Cazzago San Martino, Concesio, Desenzano del Garda, Polpenazze,

1 a Agnosine, Bagnolo Mella, Bedizzole, Bovezzo, Calvagese, Carpenedolo, Cologne, Gavardo, Ghedi, Isorella, Lograto, Malonno, Moniga, Nave, Ospitaletto, Sabbio Chiese, San Felice, San Paolo, Villanuova e Visano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia