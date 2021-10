Covid: a Brescia 37 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Continua la discesa della curva del contagio: anche in ospedale. Sono 37 i positivi in provincia di Brescia, 262 in sette giorni (il dato più basso dal 26 luglio) con una media di 37 nuovi casi al giorno, in calo del 7,5% sui sette giorni (mercoledì era -7%, martedì +2,3%) e addirittura del 14% sui sette giorni precedenti (mercoledì era -4,1%, martedì +2,3%). L'incidenza si attesta a quota 21 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (la soglia da zona bianca, ricordiamo, è 50): tutti i grafici come sempre a fondo pagina.ù

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 273 i positivi segnalati nell'ultimo bollettino, 1.828 in sette giorni (il dato più basso dal 16 luglio) con una media di 261 casi al giorno, in calo dell'1,1% sui sette giorni (mercoledì era -7,4%, martedì +1%) e dell'8,4% sui sette giorni precedenti. Come detto continua il calo anche tra i ricoverati in ospedale: ad oggi si contano 354 pazienti Covid nelle strutture lombarde (mercoledì erano 374, martedì 389) di cui 54 in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi, purtroppo, si aggiorna di altre 10 unità in un solo giorno.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 21 Comuni. Nel dettaglio:

10 a Brescia,

4 a Torbole Casaglia,

2 a Bienno, Desenzano del Garda, Gottolengo, Montirone,

1 a Bedizzole, Carpenedolo, Darfo Boario Terme, Flero, Gavardo, Leno, Lograto, Longhena, Monticelli Brusati, Pezzaze, Rodengo Saiano, Roncadelle e Sirmione.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia