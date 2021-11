Covid: 121 contagiati nel Bresciano, i nuovi casi Comune per Comune

Più 66% in provincia di Brescia e più 58% in Lombardia: sono i numeri dell'incremento dei contagi assoluti nella settimana appena conclusa rispetto a quella precedente, ma a cui per il momento non ha seguito un peggioramento della situazione in ospedale, che ancora reggono; al 14 novembre sono 491 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (sabato erano 481, venerdì 483), meno che a metà settembre, e di questi 50 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. E' ancora merito dell'imponente campagna vaccinale: una somministrazione a ciclo completo protegge dalle 15 alle 20 volte in più rispetto a un non vaccinato.

Covid: gli aggiornamenti delle ultime 24 ore

I numeri delle ultime 24 ore: 121 contagi nel Bresciano, 807 in sette giorni con una media di 115 al giorno, in crescita del 3,6% sui sette giorni (sabato era +11%, venerdì +6,4%) e del 15% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 65 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (la soglia da zona bianca è 50). In tutta la Lombardia sono 1.020 i positivi, 6.642 in sette giorni con una media di 949 casi al giorno, in aumento del 4,9% sui sette giorni (sabato era +7%, venerdì +4,6%) e del 12,2% sui sette giorni precedenti.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 52 Comuni. Nel dettaglio:

27 a Brescia,

9 a Padenghe sul Garda,

7 a Desenzano del Garda,

5 a Darfo Boario Terme,

3 a Lumezzane, Manerbio, Montichiari, Verolanuova, Villa Carcina,

2 a Angolo Terme, Borgosatollo, Bovezzo, Concesio, Gardone Riviera, Ghedi, Gussago, Lonato, Ospitaletto, Pontevico, Provaglio d'Iseo, rezzato, Sabbio Chiese, Sirmione, Verolavecchia,

1 a Acquafredda, Bagnolo Mella, Botticino, Calcinato, Castelmella, Castenedolo, Erbusco, Flero, Gambara, Iseo, Lodrino, Manerba, Marcheno, Nuvolera, Orzinuovi, Pavone Mella, Polaveno, Pompiano, Prevalle, Roncadelle, Rovato, Sale Marasino, Salò, San Felice, Toscolano Maderno, Trenzano e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia