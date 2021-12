Covid: altri 380 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

C'è di sicuro una notizia in questo lunedì di metà dicembre: per la prima volta da almeno un mese (di crescita lenta ma costante) in Lombardia sono in calo i ricoveri Covid. Sarà forse un “sobbalzo” quotidiano, ma è comunque un buon segnale: vediamo che succederà nei prossimi giorni. Ad oggi, dati aggiornati al 12 dicembre, sono 1.251 i pazienti Covid ricoverati in tutta la Lombardia (sabato erano 1.272, venerdì 1.263) e di questi 143 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Lo stesso giorno di un anno da, il 12 dicembre 2020, dopo oltre un mese di zona rossa si contavano ancora oltre 6mila pazienti Covid ricoverati, di cui 717 in terapia intensiva e ancora 85 morti in 24 ore.

Tornando ai giorni nostri, per quanto riguarda i contagi il confronto di settimana in settimana risente del doppio festivo: nella settimana dal 6 al 12 dicembre sono 2.360 i contagi totali in provincia di Brescia (+11,4% rispetto ai 2.119 della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, che aveva invece fatto registrare un +28,8% sulla precedente) e 19.423 in Lombardia, +16,9% rispetto alla settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, che invece aveva fatto registrare un +23,4% rispetto alla precedente.

I numeri del bollettino regionale: 380 i contagi bresciani in 24 ore, 2.360 in sette giorni con una media di 337 al giorno, stabile sui sette giorni (0%: sabato era +6,6%, venerdì +1,6%) e in aumento del 6,6% sui sette giorni precedenti. Non si muove neanche l'incidenza, ferma a 189 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In Lombardia sono 3.278 i positivi, 19.423 in sette giorni con una media di 2.775 casi al giorno, in aumento del 3,5% sui sette giorni e del 9,4% sui sette giorni precedenti. In 24 ore si contano 10 vittime Covid in tutta la regione.

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 111 Comuni. Nel dettaglio:

57 a Brescia,

18 a Montichiari,

12 a Castegnato,

10 a Bedizzole,

9 a Desenzano,

8 a Concesio, Nave,

7 a Salò, Sirmione, Travagliato,

6 a Cazzago San Martino, Gavardo, Lonato, Mazzano,

5 a Castenedolo, Chiari, Gussago, Palazzolo, Pontevico, Rezzato, Toscolano Maderno, Villanuova, Vobarno,

4 a Calvagese, Carpenedolo, Castelmella, Flero, Ghedi, Lumezzane, Nuvolento, Ospitaletto, Provaglio d'Iseo, Tignale,

3 a Bagnolo Mella, Botticino, Bovezzo, Caino, Calcinato, Calvisano, Cologne, Comezzano Cizzago, Dello, Fiesse, Leno, Montirone, Odolo, Roè Volciano, Sulzano, Verolanuova, Vestone,

2 a Acquafredda, Borgo San Giacomo, Brandico, Cividate Camuno, Collebeato, Erbusco, Gargnano, Manerba, Manerbio, Muscoline, Orzinuovi, Padenghe, Pontoglio, Puegnago, Quinzano, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato, San Gervasio, San Paolo, San Zeno, Torbole Casaglia, Villa Carcina,

1 a Angolo Terme, Bagolino, Bassano Bresciano, Borgosatollo, Cellatica, Coccaglio, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Esine, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Gottolengo, Iseo, Lograto, Mairano, Moniga, Mura, Nuvolera, Ome, Paderno Franciacorta, Passirano, Pian Camuno, Pisogne, Pozzolengo, Remedello, Sabbio Chiese, Serle, Soiano, Tremosine e Vallio Terme.

