Covid, 72 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Quattro giorni con il segno meno: forse la spinta dell'ondata estiva di variante Delta si sta già esaurendo. Almeno in Lombardia. Con 679 positivi nelle ultime 24 ore i casi totali negli ultimi sette giorni si attestano a quota 4.229, con una media di 604 al giorno: in calo del 2,6% sui sette giorni (mercoledì era -0,6%, martedì -1,4%) e del 3,5% sui sette giorni precedenti. In provincia di Brescia, invece, la curva è ancora in lieve risalita.

Sono 72 i nuovi positivi, 474 negli ultimi sette giorni (mai così tanti da fine maggio) con una media di 68 casi al giorno: in crescita dell'1,5% sui sette giorni (mercoledì era +3,1%, martedì +1,6%) e del 4,6% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a 38 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Stabile il fronte ospedaliero: in tutta la Lombardia sono 329 i pazienti Covid ricoverati, di cui 37 in gravi condizioni in terapia intensiva (in aumento di due unità). I grafici, come sempre, a fondo pagina.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si contano nuovi positivi in 44 Comuni. Nel dettaglio:

8 a Brescia,

7 a Desenzano del Garda,

4 a Vobarno

3 a Offlaga,

2 a Agnosine, Berzo Inferiore, Borgo San Giacomo, Bovezzo, Carpenedolo, Castenedolo, Cologne, Gavardo, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, San Paolo,

1 a Bagnolo Mella, Bedizzole, Calvagese, Castelcovati, Castelmella, Cazzago San Martino, Coccaglio, Collebeato, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Flero, Gottolengo, Gussago, Lonato, Lumezzane, Montichiari, Muscoline, Nuvolento, Ospitaletto, Padenghe, Palazzolo, Ponte di Legno, Provaglio Valsabbia, Rovato, Soiano, Travagliato, Vallio Terme e Villachiara.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia