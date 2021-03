Covid, 1.122 contagiati e 9 morti: i paesi che piangono la vittime

Coronavirus. Nella giornata di venerdì 5 marzo, in Lombardia sono aumentati i ricoverati nelle terapie intensive (+11) e le normali ospedalizzazioni (+ 69); si piangono altri 61 morti. A fronte di 57.154 tamponi effettuati, sono stati 5.210 i nuovi positivi (9,1%), 1.415 i guariti/dimessi.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia sono stati 1.122 i nuovi contagi, 9 le croci: a perdere la vita un 92enne e un 74enne di Brescia, una 96enne di Cazzago San Martino, un 79enne di Casto, una 85enne d'Iseo, un 71enne di Flero, una 74enne di Orzinuovi e una 83enne di Verolanuova. La nona vittima è una persona della Valcamonica (la locale Ats non ha reso noto età e paese di residenza).

Per quanti riguarda i contagi, i paesi più colpiti nelle ultime 24 ore con casi in doppia cifra sono: Bedizzole 12, Brescia 157, Calcinato 18, Capriolo 15, Castel Mella 11, Cazzago San Martino 14, Chiari 12, Concesio 17, Corte Franca 11, Dello 11, Desenzano 18, Flero 12, Gardone Val Trompia 13, Gavardo 12, Ghedi 12, Gussago 18, Leno 18, Lumezzane 31, Manerbio 11, Marcheno 10, Mazzano 18, Montichiari 26, Nave 12, Ospitaletto 12, Rezzato 13, Rodengo Saiano 12, Roncadelle 12, Rovato 26, Rudiano 10, Salò 14, Sarezzo 25, Sirmione 12, Tignale 14, Verolanuova 10 e Villanuova sul Clisi 11.

I dati in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 57.154 (di cui 39.686 molecolari e

17.468 antigenici) totale complessivo: 6.878.580

- i nuovi casi positivi: 5.210 (di cui 169 'debolmente

positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 519.186 (+1.415), di cui 4.319 dimessi e 514.867 guariti

- in terapia intensiva: 543 (+11)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.804 (+69)

- i decessi, totale complessivo: 28.638 (+61)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 1.593 di cui 655 a Milano città

- Bergamo: 370

- Brescia: 1.122

- Como: 332

- Cremona: 207

- Lecco: 67

- Lodi: 67

- Mantova: 188

- Monza e Brianza: 470

- Pavia: 278

- Sondrio: 54

- Varese: 336