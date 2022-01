Covid, 2.158 bresciani contagiati in 24 ore: i Comuni più colpiti dal virus

La curva del contagio continua la sua discesa: i grafici, come sempre, a fondo pagina. Ma i più attenti si saranno accorti di un nuovo “cartellone”: ovvero i picchi di ricoveri Covid in Lombardia nelle varie ondate. Se fosse ormai confermata la discesa, significherebbe che anche questo picco è stato raggiunto, senza restrizioni e con un “peso” pari alla metà della terza ondata, un terzo della seconda: tutto questo, solo grazie ai vaccini.

I numeri del bollettino regionale diramato domenica sera. Sono 2.158 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 21.211 in sette giorni con una media di 3.030 casi al giorno, in calo del 4,4% sui sette giorni (sabato era -6,9%, venerdì -5%) e dell'11% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 1.700 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 14.558 i nuovi positivi, 144.564 in sette giorni (il dato più basso da oltre un mese) con una media di 20.652 casi al giorno, in calo del 4,7% sui sette giorni e del 12% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 30 gennaio sono 3.258 i pazienti Covid ricoverati nella regione (sabato erano 3.326, venerdì 3.416) e di questi 254 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Si registrano infine 62 decessi Covid: la media sui sette giorni è di 83 morti al giorno.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 183 Comuni. Questi i più colpiti:

294 a Brescia,

49 a Desenzano,

48 a Montichiari,

45 a Rovato,

43 a Lumezzane,

40 a Chiari,

38 a Leno,

34 a Lonato,

31 a Sirmione, Travagliato,

30 a Ospitaletto,

29 a Concesio, Gussago, Rezzato,

28 a Bedizzole, Palazzolo, Sarezzo,

26 a Cazzago San Martino, Gavardo,

25 a Bagnolo Mella, Calvisano,

24 a Carpenedolo, Ghedi, Mazzano,

22 a Calcinato, Salò,

20 a Darfo Boario Terme, Nave, Prevalle, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia