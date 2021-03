Covid, 941 nuovi contagiati e altri 14 bresciani deceduti

Sono 4.884 i nuovi positivi in Lombardia, con altri 102 decessi: in provincia di Brescia 941 casi e 14 morti.

Dopo giorni di discesa, un improvviso picco che porta nuovamente i contagi quotidiani vicini a quota mille. In maniera del tutto inattesa, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore tornano a salire e si attestano a 941, ben 245 in più rispetto ai 696 di venerdì. La curva su base settimanale resta comunque in discesa.

La situazione in Lombardia

Con 61.469 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività si attesta al 7,94%, in leggera diminuzione rispetto all'8,30% di venerdì.

Il dato del contagio nelle province lombarde: 1285 a Milano, 941 a Brescia, 525 a Monza e in Brianza, 375 a Bergamo, 361 a Varese, 321 a Como, 216 a Mantova, 215 a Cremona, 194 a Pavia, 170 a Lecco, 97 a Sondrio e 74 a Lodi.

I contagi in provincia di Brescia

Le 14 nuovi croci nella nostra provincia si sono registrate a Bedizzole, Brescia (4), Castrezzato (2), Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Erbusco, Gardone Val Trompia, Pezzaze, Prevalle e Serle.

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in circa 150 Comuni. Questi i paesi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo:

169 a Brescia;

45 a Lumezzane;

24 a Ospitaletto;

22 a Gardone Val Trompia e Travagliato;

20 a Sarezzo;

19 a Ghedi e Palazzolo sull'Oglio;

16 a Rezzato e Mazzano;

15 a Chiari;

14 a Montichiari e Concesio;

13 a Darfo Boario Terme;

12 a Castenedolo e Borgosatollo;

11 a Prevalle e Roncadelle;

10 a Gussago e Castel Mella;

9 a Calconato, Villa Carcina, Orzinuovi e Bovezzo.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti