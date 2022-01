Covid: 4.129 bresciani contagiati e 5 vittime, morta una donna di 59 anni

Raggiunto il picco, ora il plateau: continua la lenta, lentissima discesa della curva dei contagi. Sono 4.714 i nuovi positivi bresciani, 28.903 in sette giorni con una media di 4.129 casi al giorno, in calo del 3,3% sui sette giorni (lunedì era -1,2%, domenica -2,8%) e del 4,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 2.317 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (lo stesso giorno della scorsa settimana eravamo a quota 2.509). In tutta la regione sono 28.372 i nuovi positivi, 193.666 in sette giorni con una media di 27.667 contagi al giorno, in calo del 4,6% sui sette giorni e del 5,1% sui sette giorni precedenti.

Covid: la situazione in Lombardia

Stabile la situazione negli ospedali: ad oggi sono 3.675 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia (lunedì erano 3.681, domenica 3.663) e di questi 264 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 70 i decessi per coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con una media di quasi 90 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Cinque i decessi bresciani nelle ultime 24 ore: nel dettaglio, morte tre donne a Brescia (98 anni), Carpenedolo (88) e Castelmella (59) e due uomini a Brescia (83 anni) e Vallio Terme (79).

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 195 Comuni: nessun contagio solo a Incudine, Irma, Lavenone, Lozio, Magasa, Monno, Paisco Loveno, Paspardo, Valvestino e Vione. I contagi:

686 a Brescia,

174 a Desenzano del Garda,

115 a Montichiari,

99 a Lumezzane,

90 a Lonato del Garda,

85 a Leno,

74 a Chiari,

72 a Rovato,

70 a Ospitaletto,

68 a Gussago,

67 a Palazzolo sull'Oglio,

64 a Carpenedolo,

60 a Calcinato,

59 a Gavardo,

57 a Rezzato,

52 a Cazzago San Martino, Mazzano,

51 a Botticino,

50 a Travagliato,

49 a Concesio,

48 a Sarezzo,

47 a Bagnolo Mella,

44 a Calvisano, Nave,

43 a Borgosatollo,

41 a Castelmella, Gardone Valtrompia,

40 a Castenedolo, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia