Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di giovedì 15 ottobre 2020

Nella giornata di giovedì 15 ottobre sono 2.067 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia (106 nel Bresciano) a fronte di 32.507 tamponi effettuati: la percentuale di positività è del 6,3 %. Aumentano ancora i decessi, 26 nelle ultime 24 ore, così come i ricoveri nei nosocomi lombardi: + 89, di cui 8 in terapia intensiva.

Le provincia dove si registrano più nuovi casi è quella di Milano (+ 1.053), seguono Monza e Brianza (+ 196), Varese (+170) e il bresciano (+ 106).

