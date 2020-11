Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di domenica 15 novembre

I tamponi effettuati sono stati 38.702, i nuovi positivi 8.060. Il rapporto è pari al 20,8%. I guariti/dimessi sono 1.617. Questi i dati principali riscontrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Per quanto riguarda la nostra provincia, il conteggio dei nuovi positivi si ferma a 644, mentre ieri erano 467, e venerdì 623.

A livello nazionale, i positivi sono 33.979 contro i 37.255, con però circa 30mila tamponi effettuati in più. Il rapporto tra tamponi positivi e test effettuati è pari al 17,4%, in aumento rispetto al 16,3 di ieri. I decessi in Italia sono stati 546, 116 in più i posti di terapia intensiva occupati nelle ultime 24 ore.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 38.702, totale complessivo: 3.550.494

i nuovi casi positivi: 8.060 (di cui 479 ‘debolmente positivi’ e 83 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 138.872 (+1.617), di cui 7.972 dimessi e 130.900 guariti

in terapia intensiva: 837 (+20)

i ricoverati non in terapia intensiva: 7.781 (+160)

i decessi, totale complessivo: 19.367 (+181)

I nuovi casi per provincia: