Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di venerdì 13 novembre

Sono 10.634 i contagi accertati in Lombardia nella giornata di venerdì 13 novembre (623 nel Bresciano, il 5,8 % del totale regionale), a fronte di 55.636 tamponi. Il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi è pari al 19,1%. Oltre 2000 i pazienti guariti o dimessi dagli ospedali lombardi e 291 i nuovi ricoveri, di cui 19 in terapia intensiva. In totale nei nosocomi della regione ci sono 8.120 pazienti Covid, di cui 801 in gravi condizioni e quindi ricoverati in Rianimazione. Si aggrava anche il bilancio delle vittime: 118 in 24 ore, per un totale di 19.028.

Il 41, 8 % dei contagi regionali si è registrato a Milano e Hinterland, l'11, 6% a Monza e Brianza e l'11,4% a Varese.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 55.636

- i nuovi casi positivi: 10.634 (di cui 555 'debolmente positivi' e 82 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 134.294 (+2.040), di cui 7.273 dimessi e 127.021 guariti

- in terapia intensiva: 801 (+19)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.319 (+272)

- i decessi, totale complessivo: 19.028 (+118)

I nuovi casi per provincia: