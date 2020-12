Covid a scuola: maestra positiva, una sezione in quarantena

Altro stop forzato per il piccoli alunni della scuola dell'infanzia Munari di Gussago. Lunedì i bimbi della sezione rossa non torneranno infatti all'asilo. A deciderlo è stata l'Ats, dopo che è stato accertato un caso di positività tra le educatrici. Ed è scattata, quindi, la procedura standard: attività sospese, in via precauzionale, per la sezione dove insegna la maestra.

Ma i piccoli potranno continuare e vedere i propri compagni e le insegnati tramite i computer e i tablet dei genitori: il progetto educativo continuerà infatti virtualmente per tutta la durata della quarantena. Non è la prima chiusura causata dal Covid per la scuola statale: nelle passate settimane i cancelli dell'asilo erano rimasti sbarrati per 10 giorni a causa di un altro caso di positività.