Anti-Covid: maxi festa in un bar con 500 ragazzi, in tanti senza mascherina

Serrande abbassate per 5 giorni e multa da 400 euro per i titolari del Dulcamara Cafè, locale di Palazzolo sull'Oglio da tempo ritrovo di giovani e giovanissimi, del paese e non solo: come riferito dalla Polizia Locale, venerdì sera dentro e fuori dal bar si sarebbero contate almeno 500 persone, con numerose violazioni delle normative anti-contagio tra cui l'obbligo di mascherina e il divieto di assembramento.

Gli agenti del comando di Palazzolo sono intervenuti a seguito delle numerose segnalazioni, anche a soprattutto da parte dei residenti. Anche sui social si discuteva in “diretta” della situazione, con foto e video postati da chi da lontana stava osservando l'evento. Si sarebbe trattata di una sorta di festa di fine estate, a cui hanno partecipato studenti e non per celebrare l'ultimo weekend prima del rientro a scuola.

Come detto sono state riscontrate violazioni nelle norme anti-Covid, che hanno portato alla chiusura immediata del locale oltre alla sanzione pecuniaria per i titolari. Il Dulcamara Cafè resterà chiuso per cinque giorni, anche se ad oggi non si può escludere che la chiusura venga prorogata: si attendono le indicazioni della Prefettura di Brescia, già informata dell'accaduto.