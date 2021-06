Covid: a Brescia 46 positivi e un morto, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 417 i nuovi positivi in Lombardia, con 6 decessi: in provincia di Brescia 46 casi e un morto

Sono 46 i nuovi positivi bresciani nelle ultime 24 ore: 343 negli ultimi sette giorni, con una media di 49 contagi al giorno, in calo del 2% sui sette giorni (giovedì era -7,4%, mercoledì -10%) e del 9,3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 27 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

La situazione: contagi e ospedali

In Lombardia sono 417 i nuovi positivi, 2.884 su base settimanale con una media di 412 casi al giorno, in calo del 7,8% sui sette giorni e del 19,7% sui sette giorni precedenti. Sono solo 6 i decessi Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore: uno di questi in provincia di Brescia, un 75enne che abitava a Sirmione.

Sul fronte ospedali, sono 1.122 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture sanitarie lombarde: di questi 183 (il 16,31%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Al Civile di Brescia sono 54 i pazienti Covid ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva: sono circa 10 volte meno rispetto a due mesi fa.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in appena 25 Comuni. Nel dettaglio: