Covid, 310 contagi e 10 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono 2.095 i nuovi positivi in Lombardia, con 72 decessi: in provincia di Brescia 310 casi e 10 morti

La curva è stabile, continua la sua lenta discesa (i grafici in fondo pagina): in provincia di Brescia sono 310 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 1.818 negli ultimi sette giorni con una media di 260 casi al giorno, mai così pochi da gennaio, in calo del 3% sui sette giorni (martedì era +2,3%, lunedì -2,2%) e dello 0,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta su 144 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: a marzo aveva raggiunto e superato quota 580.

In Lombardia altri 72 morti

La nostra provincia piange altri 10 decessi per Covid: uomini e donne che abitavano a Brescia, Lograto, Palazzolo, Salò, Toscolano Maderno e in Valle Camonica. In Lombardia sono 72 i decessi in 24 ore, totale 32.458 da quando tutto è cominciato. I nuovi positivi per provincia: 531 a Milano, 310 a Brescia, 221 a Varese, 162 a Monza e Brianza, 154 a Mantova, 153 a Como, 129 a Pavia, 114 a Bergamo, 98 a Cremona, 85 a Lecco, 49 a Sondrio, 30 a Lodi.

La situazione negli ospedali

I nuovi positivi totali sono 2.095: 14.286 negli ultimi sette giorni, con una media di 2.041 contagi al giorno (in calo dello 0,4% sui sette giorni e del 2,5% sui sette giorni precedenti). La situazione negli ospedali: circa 120 pazienti in meno tra dimissioni, decessi e nuovi ingressi, oltre 400 in meno dall'inizio della settimana, oltre 2mila in meno dal 4 aprile scorso. Ad oggi sono 5.189 i pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, di cui 667 (il 12,85%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 95 Comuni. Nel dettaglio:

61 a Brescia,

11 a Concesio,

10 a Montichiari,

9 a Lumezzane,

8 a Gussago, Leno,

7 a Carpenedolo, Desenzano del Garda,

6 a Gardone Valtrompia, Ghedi,

5 a Bagnolo Mella, Casto, Marone, Nave, Rodengo Saiano, Villanuova,

4 a Chiari, Collio, Marcheno, Pralboino, Vestone, Villa Carcina,

3 a Castegnato, Cazzago San Martino, Collebeato, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Rezzato, Rovato, Sale Marasino, Sarezzo,

2 a Barbariga, Bedizzole, Calvagese, Calvisano, Capriano del Colle, Castenedolo, Corzano, Gavardo, Gottolengo, Iseo, Lonato, Mairano, Mazzano, Montirone, Nuvolera, Ome, Orzinuovi, Saviore dell'Adamello, Pavone Mella, Pompiano, Poncarale, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Quinzano, Rudiano, San Gervasio, San Zeno, Sulzano, Torbole Casaglia, Travagliato, Visano, Zone,

1 a Artogne, Azzano Mella, Berzo Demo, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Castrezzato, Cellatica, Cividate Camuno, Coccaglio, Corte Franca, Erbusco, Esine, Flero, Gargnano, Isorella, Maclodio, Manerbio, Offlaga, Padenghe, Piancogno, Pontevico, Pozzolengo, Preseglie, Roè Volciano, San Paolo, Seniga, Serle, Sirmione, Tavernole sul Mella, Urago d'Oglio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti