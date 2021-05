Nessun morto Covid in provincia di Brescia: è la seconda volta in pochi giorni

Sono 1.396 i nuovi positivi in Lombardia, con 13 decessi: in provincia di Brescia 161 contagi ma nessun morto

Nessun morto Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Brescia: è la seconda volta in una settimana, non succedeva ormai da mesi, da quasi un anno. E' ancora presto per cantare vittoria, definitivamente, ma è un altro passo verso la fine di un incubo che prosegue da oltre 14 mesi. I numeri, intanto, sono in costante calo: 161 i nuovi positivi, 1.077 negli ultimi sette giorni con una media di 154 contagi al giorno, in calo del 3,7% sui sette giorni (mercoledì era -7,5%, martedì -1,7%) e dell'11% sui sette giorni precedenti.

L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a 85 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Sono 1.396 i nuovi casi in Lombardia, con 13 decessi: 8.634 i positivi negli ultimi sette giorni, con una media di 1.233 contagi al giorno; è in calo dell'8,1% sui sette giorni (mercoledì era -3,7%, martedì -5,4%) e dell'11,5% sui sette giorni precedenti.

Vaccini e ospedali: la situazione in Lombardia

Sul fronte ospedali, ancora un centinaio di pazienti in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Ad oggi sono 2.768 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture ospedaliere della Lombardia: di questi 417 (il 15,06%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Capitolo vaccini: al 12 maggio in Lombardia sono state somministrate 4,415 milioni di dosi, di cui 3,219 milioni di prime dosi e 1,196 milioni di richiami; in provincia di Brescia il 37,57% della popolazione vaccinabile risulta immunizzata almeno con una dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 72 Comuni. Nel dettaglio:

25 a Brescia,

8 a Lumezzane,

7 a Carpenedolo,

5 a Offlaga,

4 a Collio, Desenzano, Manerbio, Montichiari, Quinzano, Pisogne, Rovato, Travagliato,

3 a Bagnolo Mella, Concesio, Iseo, Lodrino, Poncarale, Villa Carcina,

2 a Bassano Bresciano, Castelmella, Darfo Boario Terme, Edolo, Flero, Isorella, Leno, Milzano, Paratico, Rezzato, Urago d'Oglio, Vobarno,

1 a Azzano Mella, Bedizzole, Berlingo, Berzo Inferiore, Bienno, Borgosatollo, Calcinato, Capo di Ponte, Capriano del Colle, Castrezzato, Chiari, Cedegolo, Comezzano Cizzago, Fiesse, Gambara, Gardone Valtrompia, Gavardo, Ghedi, Lonato, Losine, Lozio, Malonno, Marone, Nuvolento, Ospitaletto, Pian Camuno, Piancogno, Polpenazze, Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, San Gervasio, Sarezzo, Sellero, Seniga, Sonico, Tignale, Trenzano, Verolanuova, Vezza d'Oglio.

