Covid, 431 contagi e 10 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Non c'è da mollare, proprio adesso: tutto gioca a nostro favore, dai vaccini al cambio del clima. Ma la situazione è ancora complicata. I contagi sono in calo, vero, ma sono ancora tanti (come alla fine di febbraio), e gli ospedali ancora in sofferenza. Parola d'ordine, resistere. Questi gli ultimi aggiornamenti sul fronte coronavirus: 431 nuovi casi a Brescia in 24 ore, 4.428 negli ultimi sette giorni con una media di 633 casi al giorno, in calo dell'1,7% sui sette giorni (lunedì era -0,6%, domenica -6,2%, sabato +4%) e del 2,3% sui sette giorni precedenti. Tutti i grafici a fondo pagina.

In Lombardia la curva del contagio è in calo

In Lombardia: 3.271 casi in 24 ore, 27.873 negli ultimi sette giorni con una media di 3.982 casi al giorno, in calo dell'1,3% sui sette giorni e del 2,4% sui sette giorni precedenti. Questi i nuovi casi per provincia: 897 a Milano, 651 a Varese, 431 a Brescia, 368 a Como, 204 a Monza e Brianza, 135 a Cremona, 134 a Mantova, 130 a Bergamo, 95 a Pavia, 83 a Lecco, 61 a Lodi, 24 a Sondrio. Oltre un centinaio in più i pazienti Covid ricoverati nelle ultime 24 ore, ma da inizio settimana la situazione è stabile, vicino all'aumento zero: sono questi i giorni decisivi per capire se il trend sarà finalmente invertito.

Ospedali in affanno, altri 85 morti in Lombardia

Ad oggi, comunque, ci sono ancora 7.971 pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, di cui 862 (il 10,81%) in gravi condizioni in terapia intensiva: ad alto rischio, in un reparto dove la mortalità per coronavirus è ancora di oltre un terzo, tra il 33% e il 38%. A tal proposito, in tutta la regione si piangono altre 85 vittime, totale 30.635 da quando tutto è cominciato. In provincia di Brescia 10 morti in 24 ore: uomini e donne di età compresa tra 55 (il più giovane) e 96 anni (la più anziana), che abitavano a Brescia, Capriolo, Chiari, Gussago, Odolo, Ome, Pontevico, Roncadelle, San Felice del Benaco e Zone.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 120 Comuni. Questi i municipi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo:

72 a Brescia,

16 a Lumezzane,

11 a Sarezzo,

10 a Gardone Valtrompia,

9 a Montichiari,

8 a Cazzago San Martino Chiari Palazzolo sull'Oglio e Rovato,

7 a Rezzato, Torbole Casaglia e Travagliato,

6 a Castelmella, Concesio, Dello, Leno e Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti