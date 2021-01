Coronavirus: a Brescia 474 positivi e 7 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 2.293 i nuovi positivi in Lombardia, con 62 decessi: in provincia di Brescia 474 contagi e 7 decessi. Curva in crescita del 4,3% sui sette giorni

Si conferma in provincia di Brescia la lieve risalita della curva del contagio: 474 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, il picco da quasi 20 giorni, per un totale di 2.278 contagi in sette giorni e una media di 325 casi al giorno, in crescita del 4,3% sui sette giorni e del 6,7% sui sette giorni precedenti. In linea con quanto sta succedendo in Lombardia: 2.293 positivi in 24 ore, mai così tanti da oltre due settimane, 12.120 contagi in sette giorni con una media di 1.731 casi al giorno, in crescita del 4,5% sui sette giorni e del 5,9% sui sette giorni precedenti.

Di nuovo saldo positivo tra i ricoverati: dunque più nuovi ingressi che uscite e dimissioni. Sono 28 nelle ultime 24 ore, 53 da domenica: erano stati 221 in meno nella settimana dal 17 al 23 gennaio. Ad oggi si contano comunque altri 3.950 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 377 (il 9,5%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

Decessi e nuovi casi in Lombardia

La triste conta dei decessi in Lombardia si aggiorna di altre 62 croci (totale 26.851 dall'inizio dell'epidemia): sono 7 i decessi bresciani nelle ultime 24 ore, uomini e donne di età compresa tra i 68 e i 92 anni che abitavano a Brescia, Bedizzole, Botticino. Carpenedolo, Gambara, Gargnano e Mazzano. I nuovi casi per provincia: 489 a Milano di cui 228 in città, 474 a Brescia, 237 a Monza e Brianza, 233 a Varese, 177 a Como, 164 a Mantova, 115 a Pavia, 79 a Bergamo, 78 a Cremona, 70 a Lecco, 58 a Lodi, 52 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

In provincia di Brescia si registrano nuovi contagi in oltre 115 Comuni. Nel dettaglio: