Coronavirus: a Brescia 136 casi e 8 morti, i nuovi contagi Comune per Comune

Sono 930 i nuovi positivi in Lombardia, con 57 decessi: in provincia di Brescia 136 casi e otto morti. I contagi Comune per Comune

Stabile la curva bresciana del contagio, così come quella lombarda: anche in Italia – salvo i decessi quotidiani, ancora tantissimi – la situazione sembra aver raggiunto una fase di stallo. In Lombardia sono 930 i nuovi positivi, a fronte di 24.129 tamponi processati per una percentuale pari al 3,8%, in netto calo rispetto alla media degli ultimi giorni ma conseguente al fatto che su indicazione ministeriale nella “conta” quotidiana oggi sono stati inseriti anche i test antigenici (i tamponi rapidi).

La situazione in Lombardia

Il triste elenco dei decessi si aggiorna di altre 57 croci, che portano il totale a 26.339: di queste 8 sono vittime bresciane, uomini e donne di età compresa tra i 63 e i 92 anni che abitavano a Brescia, Calvagese, Cazzago San Martino, Concesio, Mazzano, Montichiari e in Valle Camonica. Nel Bresciano sono 136 i nuovi positivi: 2.033 in totale negli ultimi sette giorni con una media di 290 casi al giorno.

In lieve aumento i ricoveri sulle 24 ore, con un saldo di 42 pazienti: a partire dal 17 gennaio sono 74 in meno, ma erano stati 85 in più nella settimana precedente e 249 in più nella settimana dal 3 al 9. Ad oggi si contano 4.044 pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 425 (il 10,5%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Questi i nuovi casi per provincia: 308 a Milano di cui 139 in città, 136 a Brescia, 94 a Mantova e Pavia, 59 a Como, 55 a Varese, 54 a Sondrio, 31 a Monza e Brianza, 29 a Lodi, 17 a Bergamo, 11 a Cremona, 8 a Lecco. In provincia di Brescia si registrano nuovi contagi in circa 60 Comuni. Nel dettaglio: