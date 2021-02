Covid, 4 morti e 559 contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 2.540 i nuovi positivi in Lombardia, con 55 decessi: in provincia di Brescia 559 casi e 4 morti

La curva sale su base giornaliera, circa 150 contagi in più rispetto al 17 febbraio, ma scende su base settimanale, più di una trentina di contagi in meno al giorno negli ultimi sette giorni: è l'altalena dei numeri del coronavirus, a cui purtroppo dovremmo abituarci ancora a lungo, almeno finché il virus non allenterà la presa. Sono 559 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore, 3.274 nell'ultima settimana con una media di 468 contagi al giorno, in calo del 6,5% sui sette giorni e del 4,7% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia

Stabile la situazione in Lombardia: 2.540 i positivi rilevati tra mercoledì e giovedì, 13.735 nell'ultima settimana con una media di 1.962 casi al giorno, in crescita dello 0,8% sui sette giorni e dello 0,2% sui sette giorni precedenti. Così come è stabile la situazione negli ospedali: 19 ricoverati in meno in 24 ore, ma ancora 4.084 pazienti Covid nelle strutture della Lombardia, di cui 368 (il 9%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi casi per provincia

Sono ancora 55 i decessi lombardi per coronavirus nelle ultime 24 ore: di questi solo in quattro in provincia di Brescia, uomini e donne di età compresa tra i 55 e i 90 anni che abitavano in città, a Erbusco e Montichiari. Questi i nuovi casi per provincia: 773 a Milano di cui 263 in città, 559 a Brescia, 238 a Bergamo, 209 a Varese, 142 a Como, 121 a Mantova, 119 a Pavia, 96 a Monza e Brianza, 93 a Cremona, 91 a Lecco, 53 a Lodi, 10 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati sale al 5,9%: l'epidemia è considerata sotto controllo quando il tasso è inferiore al 5%. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 130 Comuni. Nel dettaglio: