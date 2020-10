Coronavirus: 76 casi in provincia, tutti i Comuni con nuovi contagi

Contagi in calo nella giornata di sabato nel Bresciano, 76 contro i 105 di venerdì. C'è purtroppo da registrare un decesso, a Gardone Val Trompia, la quinta vittima da inizio mese nella nostra provincia. Dati ancora in aumento invece in Lombardia, con 2.664 nuovi positivi in più. Come sempre negli ultimi giorni, gli incrementi maggiori si sono verificati tra Milano (1.388), Monza e Brianza (286) e Varese (218), a seguire Como (171), Pavia (103), Bergamo (69), Lecco (67), Mantova (56), Lodi (46), Sondrio (37) e Cremona (25).

I nuovi contagi Comune per Comune

+ 17 contagi:

Brescia

+3 contagi:

Desenzano Del Garda

Montichiari

Ghedi

Darfo Boario Terme

Concesio

Gavardo

Muscoline

+2 contagi:

Lumezzane

Castenedolo

Travagliato

Gardone Val Trompia

Vobarno

Quinzano d'Oglio

Castrezzato

Nuvolera

+1 contagi:

Chiari

Palazzolo sull'Oglio

Orzinuovi

Rovato

Carpenedolo

Rezzato

Bagnolo Mella

Leno

Lonato del Garda

Iseo

Esine

Vestone

Bedizzole

Castel Mella

Mazzano

Passirano

Villanuova sul Clisi

Padenghe del Garda

Monticelli Brusati

Sirmione

Capo di Ponte

San Zeno

Collebeato

Rudiano

Gianico

Cigole

San Gervasio

Caino

Paspardo