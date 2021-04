Covid, 136 contagi e 11 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono 1.975 i nuovi positivi in Lombardia, con 94 decessi: in provincia di Brescia 136 casi e 11 morti

Nessun colpo di coda dell'epidemia, ma solo un ritorno alla normalità (statistica) dopo le feste di Pasqua e Pasquetta in cui si erano fatti pochi, pochissimi tamponi. Quindi, anche se piano piano, la curva è tornata a salire: più in Lombardia che in provincia di Brescia (i grafici a fondo pagina), ma a questo punto poco importa. Se ne sta andando, lentamente: resistere. Della risalita ha scritto bene Paolo Spada di Pillole di Ottimismo: “Era del tutto previsto.

La risalita dei casi di questa settimana dipende dalla riduzione che avevamo avuto nella precedente, in particolare martedì scorso, subito dopo la pausa di Pasqua. Gli indicatori recupereranno molto lentamente la direzione della discesa, che in tutto questo non è realmente in discussione”.

La curva dell'epidemia

I numeri, infatti, dicono questo. A fronte di soli 136 casi in 24 ore, a Brescia i nuovi casi in sette giorni sono 2.356, con una media di 337 al giorno: in crescita del 2,1% sui sette giorni (domenica era -3%, sabato -10,8%) ma in calo dello 0,9% sui sette giorni precedenti. Tutti i grafici, come sempre, a fondo pagina. In Lombardia è ancora più accentuata la risalita: 1.975 positivi in 24 ore, 16.643 in sette giorni con una media di 2.378 al giorno, in crescita del 7,3% sui sette giorni e del 4,9% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 94 croci in Lombardia, di cui 11 in provincia di Brescia: uomini e donne che abitavano a Brescia, Bagolino, Concesio, Iseo, Montichiari, Passirano, Pontoglio, Provaglio d'Iseo e Rovato. Le vittime più giovani: due uomini di 61 e 68 anni. Buone notizie dagli ospedali, che continuano la loro lenta discesa. Sono 6.514 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di cui 787 (il 12,08%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Sul fronte dei contagi, in provincia di Brescia si registrano nuovi casi in oltre 60 Comuni. Nel dettaglio:

22 a Brescia,

9 a Montichiari,

7 a Desenzano del Garda,

6 a Marone,

5 a Calvisano,

4 a Artogne,

3 a Chiari, Gussago, Lonato, Rodengo Saiano, Sirmione,

2 a Breno, Castrezzato, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Gambara, Gardone Valtrompia, Ghedi, Gottolengo, Esine, Isorella, Maclodio, Montichiari, Paderno Franciacorta, Seniga,Villa Carcina,

1 a Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Borgosatollo, Botticino, Caino, Calcinato, Capriolo, Carpenedolo, Castenedolo, Cellatica, Comezzano Cizzago, Corte Franca, Erbusco, Iseo, Manerba, Manerbio, Marcheno, Nave, Ossimo, Palazzolo, Pavone Mella, Piancogno, Polpenazze, Pompiano, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, Provaglio Valsabbia, Rovato, Sulzano, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Verolanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti