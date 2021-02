Serve da bere ai clienti dopo le 18, ma arriva la polizia: bar chiuso

Controlli serrati da parte delle forze dell'ordine per evitare assembramenti e verificare il rispetto delle norme anti contagio

Serrande abbassate per 5 giorni per un bar di Montichiari, il cui titolare, nella serata di domenica, è stato "pizzicato" mentre serviva da bere ad alcuni clienti dopo le 18.

A seguito dei controlli da parte delle forze dell'ordine, il titolare è stato sanzionato per 400 euro ed è scattata la chiusura di 5 giorni in attesa di ulteriori decisioni da parte della Prefettura.

Non è il solo episodio di contravvenzione alle normative anti Covid rilevato negli ultimi giorni a Montichiari. Venerdì pomeriggio, infatti, decine di ragazzi si sono dati appuntamento di fronte ad un bar di piazza Treccani. L'intervento della Polizia Locale, allertata dai commercianti della zona a seguito del maxi assembramento, ha messo in fuga i giovani per lo più sprovvisti di mascherina.

Ulteriori controlli sono stati eseguiti per scongiurare assembramenti nei punti di ritrovo maggiormente frequentati dai giovani.