Morta di Covid a 46 anni dopo un mese di agonia: non si era vaccinata

Morta di coronavirus a soli 46 anni, dopo un mese in ospedale: è la triste storia di Brunella Marchetti, originaria di Bertonico (nel Lodigiano) ma da tempo residente a Pizzighettone, in provincia di Cremona, dove viveva insieme al marito. Dai primi di dicembre era ricoverata al Policlinico di Milano, trasferita in terapia intensiva per via delle complicazioni legate alla polmonite bilaterale, causata da Covid-19.

In coma dall’8 dicembre

Come riferito dalla sorella Gabriella, Brunella non si era vaccinata per paura. “Era spaventata, mi diceva chissà poi cosa mi mettono in vena – ha raccontato Gabriella Marchetti a Repubblica – Non si può morire così a 46 anni, per questo lo dico a tutti: vaccinatevi, non smetterò mai di ripeterlo. Era donatrice Avis, era giovane e sana. Invece è stato uno stillicidio, in tre giorni si è aggravata, l’8 dicembre è andata in coma e non si più svegliata”.

I funerali sono stati celebrati lunedì 3 gennaio a Pizzighettone. Oltre al marito e ai tanti amici, lascia nel dolore anche i quattro amati fratelli. “Se si fosse vaccinata, sarebbe ancora qui con noi”, ha riferito ancora la sorella.