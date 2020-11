Scatta il coprifuoco, ma lui è ubriaco e collassa in strada: ragazzo in ospedale

Il coprifuoco era scattato da mezzora, quando è stato dato l'allarme al 112 per un ragazzo collassato in strada per il troppo alcol ingurgitato. É successo sabato notte in via Solera a Brescia, in prossimità del parcheggio all'incrocio con via delle Longure.

Il giovane, un 25enne, si è sentito male a causa di una forte intossicazione etelica: per soccorrerlo è intervenuta in codice giallo la Croce Rossa cittadina, che, nel giro di 20 minuti, ha caricato il giovane sull'ambulanza e lo ha trasportato al Sant'Anna, dov'è stato poi ricoverato per ricevere le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.