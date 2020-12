Coronavirus Lombardia: il bollettino di giovedì 17 dicembre

Sono 2.730 i casi di Covid accertati in Lombardia nella giornata di giovedì 17 dicembre (264 in meno rispetto a mercoledì), a fronte di 31.587 tamponi effettuati. Il rapporto fra test e i nuovi positivi è del 8.6%. Tra Brescia e hinterland nelle ultime 24 ore sono state trovate altre 306 persone positive al virus, ieri erano 375, martedì 89, lunedì 141, domenica 325.

Ricoveri ancora in calo, sia in terapia intensiva - nelle ultime 24 ore si sono liberati 18 posti letto - che nei reparti ordinari (-153). Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 5.404 persone affette da Covid (171 in meno rispetto a mercoledì). I decessi sono stati 68: il totale (ufficiale) è arrivato a quota 24.165.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 31.587 totale complessivo: 4.546.501

- i nuovi casi positivi: 2.730 (di cui 229 'debolmente

positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 360.529 (+4.354), di cui 4.278 dimessi e 356.251 guariti

- in terapia intensiva: 611 (-18)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.793 (-153)

- i decessi, totale complessivo: 24.165 (+68)

I nuovi casi per provincia

- Milano: 817 di cui 355 a Milano città;

- Bergamo: 210;

- Brescia: 306;

- Como: 311;

- Cremona: 52;

- Lecco: 70;

- Lodi: 52;

- Mantova: 172;

- Monza e Brianza: 198;

- Pavia: 156;

- Sondrio: 15;

- Varese: 283.