Coronavirus: morti, contagi, ricoveri di venerdì 4 dicembre 2020

Nella giornata di venerdì 4 dicembre, a fronte di 42.276 tamponi effettuati, sono stati accertati 4.533 nuovi casi in tutta la Lombardia (442 nel Bresciano): sono 782 in più rispetto a giovedì. Il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 10.72%.

Il totale dei letti di rianimazione occupati è diminuito di 14 unità, tra decessi e pazienti guariti: ora sono 822 le persone con gravi insufficienze respiratorie nei nosocomi regionali. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 233 unità per un totale di 6.792. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 7.614 persone affette da Covid: 247 in meno rispetto a giovedì. I decessi sono stati 147, per un totale (ufficiale) di 22.773.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 42.276 totale complessivo: 4.222.113

- i nuovi casi positivi: 4.533 (di cui 453 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 284.073 (+6.015), di cui 6.155 dimessi e 277.918 guariti

- in terapia intensiva: 822 (-14)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.792 (-233)

- i decessi, totale complessivo: 22.773 (+147)

I nuovi casi per provincia

Milano: 1.463, di cui 580 a Milano città;

Bergamo: 242;

Brescia: 442;

Como: 337;

Cremona: 122;

Lecco: 121;

Lodi: 89;

Mantova: 268;

Monza e Brianza: 461;

Pavia: 280;

Sondrio: 82;

Varese: 490