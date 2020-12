Coronavirus: morti, contagi, ricoveri di giovedì 3 dicembre 2020

Nella giornata di giovedì 3 dicembre sono stati accertati altri 3.751 casi in tutta Lombardia (269 nel Bresciano), a fronte di 36.271 tamponi. La curva dei contagi quindi torna a salite (i positivi sono stati 326 in più rispetto a mercoledì), come il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi che è del 10.34%.

E non accenna a calare la curva dei decessi: in sole 24 ore la furia del Covid ha travolto altre 347 vite: un record, drammatico, della seconda ondata. Un terzo dei decessi avvenuti in Italia nelle ultime 24 si è infatti verificato in Lombardia.

Diminuiscono però i posti letto occupati dai malati covid, sono 197 in meno, e anche i ricoveri in terapia intensiva (-19). Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 7.861 persone affette da coronavirus, di cui 836 in rianimazione.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 36.271 totale complessivo: 4.179.837

- i nuovi casi positivi: 3.751 (di cui 358 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 278.058 (+3.869), di cui 6.110 dimessi e 271.948 guariti

- in terapia intensiva: 836 (-19)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.025 (-197)

- i decessi, totale complessivo: 22.626 (+347)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 1.311, di cui 495 a Milano città;

- Bergamo: 104;

- Brescia: 269;

- Como: 457;

- Cremona: 74;

- Lecco: 68;

- Lodi: 121;

- Mantova: 86;

- Monza e Brianza: 323;

- Pavia: 299;

- Sondrio: 95;

- Varese: 454.