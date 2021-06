Fiocco azzurro al parco: è nato un cucciolo di renna

Ma che bella notizia al Parco Natura Viva di Bussolengo, a pochi chilometri dal lago di Garda: è nato un cucciolo di renna. Nonostante alcune lievi complicazioni post partum, a pochi minuti dalla nascita il cucciolo era già in grado di succhiare il latte mentre, nel giro di un'oretta, si reggeva sulle proprie zampe. Sono passate circa tre settimane dal lieto evento: mamma e piccolo stanno bene e hanno nuovamente preso parte alla quotidianità del gruppo, che adesso conta 4 individui.

Presto un "VotaNome" sui social network

Il nuovo arrivato è un maschietto, e il suo nome sarà selezionato dal “popolo” dei social network: in tal senso nei prossimi giorni verrà lanciato un “VotaNome” per l'ultimo arrivato. La renna è considerata “vulnerabile di estinzione” dall'Iucn, l'Unione internazionale per la conservazione della natura: taiga e tundra dell'emisfero boreale stanno risentendo dei cambiamenti climatici tanto da rivoluzionare l'equilibrio tra neve, pioggia e ghiacci con il risultato di rendere inaccessibili i muschi e i licheni di cui questa specie si nutre.

Tempo un mese e brucherà da solo

“Non si vede ancora, ma il nostro piccolo ha già iniziato la crescita delle corna – spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore Ricerca e conservazione del Parco – che al momento sono solo palpabili. Si tratta di una specie molto precoce a sviluppare le caratteristiche utili a sopravvivere nelle regioni artiche e subartiche del Pianeta e, infatti, il nostro piccolo inizierà a brucare autonomamente già dopo il primo mese. Per il momento però, nonostante la grande curiosità di sua sorella Maze, lui ancora non si allontana dalla mamma anche se tra un pò inizierà la stagione dei giochi e delle impertinenze”.

La renna: una specie a rischio estinzione

Una volta cresciuto, terrà il “palco” per tutta la stagione degli accoppiamenti per poi perderlo, più o meno, ai primi di novembre. Il nuovo nato è un esemplare prezioso per la conservazione della specie a rischio. La vitalità della specie soffre in tutto il suo areale, mentre in Europa a passarsela male è la renna di foresta, una delle 12 sottospecie, che attualmente vive confinata in Finlandia dopo una (quasi) estinzione ai primi del Novecento. Fondamentali in questo “ritorno dall'estensione” sono stati anche i giardini zoologici, con i loro esemplari reintrodotti con il supporto del Programma per le specie minacciate dell'Associazione europea zoo e acquari.