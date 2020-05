Guanti e mascherina, paure e speranze: così l’Italia prova a ripartire

C’è una linea immaginaria che divide il lago di Garda tra la Lombardia e il Veneto: la prima è la regione che ha pagato il prezzo più crudele al Covid-19, con 75.732 casi e 13.772 morti (al 30 aprile); la seconda è la regione che ha avuto uno dei primi focolai (a Vò Euganeo) ma allo stesso tempo è una di quelle del “miracolo”, con casi e decessi relativamente contenuti, e che proprio per questo è una di quelle che vorrebbe ripartire per prima. Manca davvero poco ormai, una mancata di giorni alla fine del lockdown: il 4 maggio è alle porte, e come riferito dal premier Giuseppe Conte sono più di 4 milioni e mezzo i lavoratori che riprenderanno la loro attività. In sicurezza, si spera.

L’Italia che prova a ripartire

Qualcosa in realtà è già cambiato da un paio di settimane: è dal 14 aprile che alcuni negozi hanno potuto riaprire, e tante persone (anche in Veneto, la prima regione del Nord che ha abolito i 200 metri di distanza massima per le passeggiate fuori casa) hanno ripreso a riempire le strade. Dal 4 maggio, come detto, tutto dovrebbe riaprire, o quasi. In Lombardia nel segno delle “quattro D”, come annunciato a suo tempo dal bresciano Davide Caparini, assessore regionale al bilancio: D come distanziamento sociale, D come diagnosi con i tamponi e i test sierologici, D come digitalizzazione e smart working, D come dispositivi (mascherine e guanti).



Libreria alla finestra, in sicurezza

Nel frattempo in Veneto le librerie hanno già aperto. Più o meno: a La Tana del Lupo di Peschiera del Garda, i libri sono venduti solo alla finestra. “Non è ancora il tempo di riaprire senza pensare alle conseguenze di una situazione che crediamo ancora critica – spiegano le titolari, Federica Tonin e Manuela Cherchi, in pista dal 2018 – Non è solo un problema economico, perché vogliamo proteggere noi stesse e i nostri clienti”. In Veneto è due settimane che sono ripartiti i mercati all’aperto: uno dei primi proprio sul Garda, a Lazise. In questi giorni tocca anche alla Lombardia: un metro di distanza, un solo ingresso e una sola uscita, controlli delle forze dell’ordine.

Guanti e mascherine: così ripartono i negozi

Da un paio di settimane in Lombardia hanno aperto anche i negozi di vestiti per bambini. “Per cominciare abbiamo aperto solo la mattina: una persona alla volta, guanti, mascherina e gel igienizzante – dice Michela Zoccarato, la proprietaria di Primi Baci in Corso Martiri della Libertà a Brescia – La gente è ancora un po’ spaventata, e lo siamo anche noi. Tutti vogliamo ripartire, ma non c’è da avere fretta: lo potremo fare solo rispettando le misure di sicurezza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Frutta e verdura per quattro province

Anche in Lombardia ovviamente c’è qualcuno che non ha mai chiuso, come i supermercati e i negozi di alimentari. In Via Orzinuovi a Brescia c’è l’ortomercato, il secondo mercato ortofrutticolo della regione che serve 4 province (anche Bergamo, Cremona e Mantova) e vende più di 75mila tonnellate di frutta e verdura ogni anno. “Abbiamo deciso di chiudere l’accesso al sabato per i privati – spiega il direttore Marco Hrobat – e dilazionare gli ingressi durante la settimana, in collaborazione con la Polizia Locale. Chiunque entra deve dichiarare che non ha la febbre e non è in quarantena. E a tutti diamo guanti e mascherine”.