San Polo Parco: giovedì si riunisce il consiglio di quartiere

Il Consiglio di quartiere San Polo Parco si riunirà giovedì 20 giugno alle 18.15 nella ex chiesetta della cascina Riscatto in via Tiziano. All’ordine del giorno gli aggiornamenti sui temi aperti e sulle iniziative in sviluppo (riqualificazione esterna plesso scolastico, decorazione parete Polivalente, percorsi nelle scuole sul tema “Costituzione”, festa della musica, Open day dello sport, Punto comunità).