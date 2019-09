Brescia: martedì si riunisce il consiglio del quartiere Don Bosco

Il Consiglio di Quartiere Don Bosco si riunirà martedì 1 ottobre alle 20.30 nella sede di via Caleppe 13 (ex casa del custode delle scuole Medie Bettinzoli).

All’ordine del giorno lo stato dell’arte dell’organizzazione dell’assemblea pubblica, la proposta di un incontro pubblico sulla sicurezza con il prof. Carlo Alberto Romano e l’eventuale presenza della Polizia Locale, la proposta di presenza alla fiera di via Corsica nell’ambito della Festa Patronale di Santa Maria in Silva a novembre.

Si discutrà anche della bozza dell’opuscolo di promozione della scuola Bettinzoli, dell’area sportiva della scuola Bettinzoli, della programmazione degli eventi del primo trimestre 2020 alla Cascina del Parco Gallo.Verrà inoltre presentata la relazione sulla festa della disabilità e su possibili sviluppi futuri in quartiere.

All'ordine del giorno anche la proposta di suddividere il quartiere in nove zone assegnandone la “competenza” a ciascun consigliere per facilitare la pubblicizzazione di iniziative (consegna dei notiziari, affissioni nelle bacheche, inserimento nelle cassette postali, affissioni a lato delle abitazioni), proposta di incontro con un referente dell’associazione Gig per un eventuale incontro nel quartiere e l’incontro con l’assessore all’Urbanistica Michela Tiboni.