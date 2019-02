Detenuto evaso dal tribunale di Brescia, De Corato: "Bene la cattura, auspico accoglimento richiesta polizia penitenziaria"

Palazzo di Giustizia di Brescia di ieri non sono del tutto chiare, è davvero un'ottima notizia sapere che il fuggitivo è stato rapidamente individuato, fermato e riportato in carcere". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia.

"Voglio ringraziare il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria di Milano per la loro efficace operazione - ha aggiunto l'assessore De Corato - soprattutto in considerazione della pericolosità dell'elemento, un criminale con alle spalle un mandato di cattura internazionale ed una condanna a più di 7 anni per crimini violenti. Restano da verificare le condizioni che hanno favorito la sua fuga, affinché ciò non possa più ripetersi".

"Ormai da molti anni - ha ribadito De Corato - i sindacati della Polizia Penitenziaria denunciano il numero sempre più ridotto dell'organico, specialmente nei servizi di traduzione dei detenuti, ieri abbiamo avuto l'ennesima prova che il malessere non è immotivato. Non è più il tempo di soprassedere su queste denunce".

"La Polizia Penitenziaria - conclude l'assessore regionale alla Sicurezza - fa un lavoro usurante e sottopagato, forse è arrivata l'ora di concentrarsi più sui loro sacrosanti diritti, sulle loro richieste, e non soltanto sulla condizione carceraria dei detenuti. Anche gli agenti hanno la loro dignità, devono svolgere al meglio il proprio lavoro. Ne va della sicurezza dei cittadini lombardi"