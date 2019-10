Brescia: giovedì si riunisce il consiglio di quartiere del Villaggio Sereno

Il Consiglio di Quartiere Villaggio Sereno si riunirà giovedì 3 ottobre alle 20.45 nel Centro Socio Culturale in Traversa XII 58/a. All’ordine del giorno l’aggiornamento sulle attività dei gruppi di lavoro, le comunicazioni del presidente, la situazione delle segnalazioni e delle richieste pendenti riguardanti il punto acqua, la manutenzione delle aiuole, il mercato rionale e l’attraversamento pedonale via Flero - via Berther. Si parlerà inoltre dell’incontro con l’assessore Roberta Morelli avvenuto il 9 settembre.