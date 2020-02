Strage di multe dietro all’Elnòs Shopping: in un anno sono 743

Di tutti i verbali elevati in un anno dalla Polizia Locale di Roncadelle, 1.636 sanzioni pari a una media di quasi cinque al giorno, praticamente la metà, il 45% del totale, sono state firmate dagli agenti nella zona di Via Cervi, proprio alle spalle del centro commerciale Elnòs Shopping: è la testimonianza di una situazione ancora critica, in cui a pagare dazio sono soprattutto i residenti (che già avevano segnalato i disagi all’amministrazione comunale).

Parcheggio selvaggio in Via Cervi

Come scrive il Giornale di Brescia, in tutto sono 743 le sanzioni raccolte dagli agenti della Locale solo ed esclusivamente in Via Cervi: si riferiscono in particolare alla problematica del parcheggio selvaggio, di chi cerca un posto auto ad ogni costo per raggiungere il centro commerciale, con inevitabili concentrazioni di traffico e improbabili tentativi di parcheggio. Anche sui marciapiedi, davanti alle abitazioni, quasi in mezzo alla strada così da bloccare gli accessi.

Il caso di Via Vittorio Emanuele II

Tutto documentato dal report annuale del comando coordinato dal comandante Luca Treccani: come detto, sono 1.636 i verbali elevati lungo tutto il corso del 2019. E se 743 sono solo in Via Cervi, se ne contano parecchie anche in Via Vittorio Emanuele II: è in questa zona, infatti, che una domenica al mese va in scena il “Mercatino del Tempo che fu”, che richiama ovviamente numerosi visitatori. Ma anche in questo caso non tutti ligi al dovere (e al Codice della strada): sono 291 le sanzioni del 2019.

Multe tutto l’anno: dove e quando

Non solo parcheggio selvaggio e divieti di sosta, comunque, nel lungo elenco delle multe dello scorso anno. Tra i tanti numeri spiccano le 128 sanzioni per mancata revisione: ovvero, un veicolo che non ha ottemperato alla revisione biennale obbligatoria. A queste si aggiungono 75 multe per guida senza documenti, e altre 23 per veicoli senza copertura assicurativa.

Entrando nello specifico, sul tema del mancato rispetto delle norme del Codice della strada, si segnalano in particolare ben 96 automobilisti beccati alla guida senza cinture di sicurezza, e altri 21 che invece erano impegnati con il proprio smartphone mentre erano in movimento. Per quanto riguarda i controlli serali, infine, sono 11 gli automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza.