Il maxi-ponte ciclopedonale è pronto a "volare": 54 metri sospesi sull’autostrada

La struttura è pronta ormai da un po’ di tempo, ultimi ritocchi e ora pronti anche alla sua posa definitiva: martedì e mercoledì verrà installato il maxi-ponte ciclopedonale (da 54 metri) sopra l’autostrada A4 all’altezza di Via Flero. La struttura in carpenteria metallica è già assemblata e verniciata, e sarà posata martedì 21 aprile sulle “spalle” preparate nei mesi scorsi.

Il programma dei lavori

Al sorgere del sole alcuni grandi carrelli caricheranno la costruzione nel cantiere e la trasporteranno lentamente sul ponte stradale di Via Flero. In serata, a partire dalle 21.30, due grosse gru solleveranno la struttura per posarla sulle spalle a lato del ponte stradale: questa operazione dovrebbe concludersi entro le 6 del mattino del 22 aprile. Nella notte verrà infine gettato il calcestruzzo della soletta, sopra la lamiera grecata già ancorata alla struttura. Le prove di carico sono programmate (in notturna) per il 4 maggio prossimo.

Modifiche alla viabilità durante i lavori

Per consentire l’esecuzione dei lavori saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Sarà totalmente chiusa la carreggiata ovest dell’autostrada A4, nel tratto tra il chilometro 220+000 e il chilometro 217+700, dalle 20 del 21 aprile alle 6 del 22 aprile, dalle 20 del 22 aprile alle 6 del 23 aprile e dalle 20 del 4 maggio alle 6 del 5 maggio. In tali frangenti, sarà consentito il transito solamente ai mezzi diretti verso Cremona o Piacenza, che potranno utilizzare lo svincolo dedicato.

Negli stessi intervalli temporali sarà inoltre chiuso lo svincolo di entrata del casello di Brescia Centro dal chilometro 221+700 al chilometro 221+400. Il traffico autostradale lungo l’asse Milano-Venezia sarà temporaneamente dirottato sulla tangenziale Sud, nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro.

Dalle 6 del 21 aprile alle 6 del giorno successivo e dalle 22 del 22 aprile alle 6 del 23 aprile sarà chiusa via Flero tra il civico 15 e l’intersezione con via Quinta del Villaggio Sereno, con accesso consentito ai residenti e alle persone autorizzate nei tratti non interessati dai lavori.

Linea 10: anche l’autobus cambierà strada

Nello stesso periodo anche il percorso della linea 10 del trasporto pubblico urbano subirà alcune variazioni. In direzione Poncarale, il bus da via Corsica girerà a sinistra in via Labirinto, poi a destra in via Cozzaglio, poi ancora a destra in via Labirinto e a sinistra in via Quinta (Villaggio Sereno), quindi a destra in Traversa XII per poi riprendere il percorso normale. In direzione Concesio, il bus da Traversa XII (Villaggio Sereno) svolterà a sinistra in via Quinta, poi ancora a sinistra in via Labirinto, quindi a destra in via Corsica prima di riprendere il percorso normale.



Sostieni BresciaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BresciaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: